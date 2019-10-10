Онищенко заступился за тюменского учителя, уволенного за избиение учеников

Депутат Геннадий Онищенко не исключил, что у педагога могла быть депрессия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За тюменского учителя, избившего учеников, заступился экс-главный санитарный врач РФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом «URA.RU». По сообщению регионального департамента, учитель ОБЖ Виктор Садлинский уволен из школы поселка Боровский в Тюменском районе.

«Я не могу прокомментировать действия учителя, пока не буду обладать полной информацией. Я не исключаю, у преподавателя могли быть оправдательные причины по состоянию его психологического здоровья. Возможно, все произошло на фоне депрессии», — заявил депутат.

Видео происшествия, снятое учениками, быстро разошлось по соцсетям. По мнению, Онищенко, смартфонам не место на уроках. «Но не потому, что ученики могут снять что-то такое, а потому, что это отвлекает от главного — учебного процесса. Телефоны нужно сдавать перед уроками как одежду в раздевалку», — отметил он.

Кроме того, парламентарий выступил против «демагогии вокруг прав детей». «Все эти разговоры разрушают накопленный веками опыт нашего и других народов. Например, индусы говорят, что маленький ребенок — царь, с 7 лет — раб, а с 17 лет — друг», — поделился экс-главврач народной мудростью.

Ранее агентство сообщало, что на ролике, выложенном в соцсетях, видно как Садлинский материт и толкает учеников второго корпуса Боровской школы. Инцидентом уже занялись силовики.