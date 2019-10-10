Центробанк предупредил россиян о новом виде воровства

Банковские мошенники освоили новый метод хищения средств со счетов россиян — подмену номеров. Как следует из отчета Центробанка, представленного на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, служба информационной безопасности Банка России заблокировала более четырех тысяч подозрительных операций.
«Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам колл-центров, кредитных организаций позволила им [мошенникам] успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакции совершать хищения средств жертв», — приводит РИА «Новости» выдержку из документа.
В Центробанке отметили, что злоумышленники, имеющие на руках персональные данные клиентов банков, часто умело имитируют диалоги сотрудников кредитных организаций. Люди, в свою очередь, верят собеседникам и сообщают мошенникам контрольные слова, специальные коды и так далее.
Как писало «URA.RU», в сентябре в Центробанке сообщали о другом способе мошенничества. По данным контрольного органа, в последнее время растет число случаев кражи денег при помощи взлома аккаунта жертвы в соцсетях.