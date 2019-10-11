Украина обвинила Россию в «нашествии» на страну воров в законе

Украинские власти винят Россию в разгуле криминала в стране Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Украинские власти и силовики полагают, что Россия и ее спецслужбы могут специально присылать в страну воров в законе, чтобы дестабилизировать ситуацию.

«Украина становится лакомым пристанищем для таких бандюганов (в первую очередь, грузинских). И Россия кстати в этом очень заинтересована», — пишет украинский портал ТСН. Журналисты отмечают, что в последнее время на Украина все чаще едут кавказские воры в законе, которые пытаются контролировать различные сферы бизнеса в стране.

«Они пытаются зарабатывать на всем. Они пытаются брать под контроль каких-то мелких воришек, промышляющих каким-то воровством, каким-то образом контролировать их, брать с них часть дани, якобы за управление этой преступной деятельностью, или как за защиту якобы этой преступной деятельности, но они так же пытаются влезть и в гораздо более такие современные технологические бизнес-процессы», — сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Также СМИ вспоминают недавнюю громкую историю, когда Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии Шоту Чичиашвили, который имеет статус криминального авторитета. У себя на родине грузин был осужден за совершение нескольких тяжких преступлений. Авторитет забаррикадировался в строительном вагоне и отстреливался из двух пистолетов, два спецназовца получили ранения. В итоге бандит был застрелен. Это не единственная подобная новость в украинской повестке: так, в конце августа сообщалось, что на Украине местная полиция сорвала встречу криминальных авторитетов по случаю дня рождения вора Надира Салифова (Гули).