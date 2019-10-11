Соловьев назвал пресс-конференцию Зеленского фаст-фудом и корпоративом

Соловьев обвинил Зеленского в том, что тот кормит свой народ «фаст-фудом в стиле шаурмы» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев в своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскритиковал первую пресс-конференцию украинского президента, которая прошла накануне. Он обвинил Зеленского в том, что тот кормит свой народ «фаст-фудом в стиле шаурмы».

«Все было нарублено, замешано, одни и те же вопросы повторялись с дикой частотой», — добавил телеведущий.

Соловьев предположил, что Зеленскому очень хочется вернуться к народной любви, поэтому он гонится за рейтингами, бьет рекорды и проводит пиар-акции. Ведущий пошутил, что пресс-конференции можно устраивать каждый «95-й квартал» (название команды КВН, за которую выступал Зеленский — прим. ред.), назвав такой формат «имитацией бурной деятельности».

«Меня не удивило, что Зеленский выбрал место для очередного корпоратива в ресторанах, все-таки профессия такая», — подчеркнул Соловьев, предположив, что Зеленскому понадобится отпуск на новогодние корпоративы.

В то же время ведущий уличил Зеленского в некомпетентности: «Он не читал минских соглашений и хочет обсуждать Крым в нормандском формате, заявляет, что не будет разведения войск из-за ОБСЕ». Самым главным в этом ряду, по мнению Соловьева, стал отказ Зеленского от Донбасса — вопрос о законе об особом статусе Донбасса был также озвучен на пресс-конференции.

Вчера Владимир Зеленский провел первую большую пресс-конференцию в статусе президента. На мероприятии собиралась присутствовать и российская телеведущая Ольга Скабеева, однако ей отказали в аккредитации.