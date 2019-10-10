Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому

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Ольга Скабеева, скабеева ольга
Ольга Скабеева пока не прокомментировала ситуациюФото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте

Телеведущей Ольге Скабеевой, которая на канале «Россия-1» ведет программу «60 минут», отказали в аккредитации на большую пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. По словам замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, в Киеве не захотели видеть на мероприятии «российских пропагандистов».

«Я знаю, что госпожа Скабеева подавала заявку, но сказали, что она не сможет въехать сюда», — приводит слова Тимошенко портал argumenti.ru. «Мы не хотим сейчас общаться с российскими пропагандистами, нет смысла», — добавил Тимошенко. Скабеева пока никак не прокомментировала ситуацию.

Какой вопрос она хотела задать Зеленскому, неизвестно. На ее странице в Instagram появилось несколько комментариев относительно высказываний Зеленского.

Сегодня Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию, которая стала для него первой после победы на выборах президента Украины. Общение с прессой длилось несколько часов — за это время Зеленский успел ответить в том числе на вопросы об отношениях с президентом США Дональдом Трампом и переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

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