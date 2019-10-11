Автоэксперт объяснил, как наркоманы и алкоголики могут обмануть тест для водителей

Тест на алкоголизм и наркоманию для учеников автошкол и водителей, лишенных прав, можно легко обойти, сказал автоэксперт Игорь Моржаретто. Процедура вскоре появится на транспортных комиссиях.
«Человек может воздержаться от приёма вредных веществ в течение нескольких недель и пройти [тест] совершенно спокойно», — пояснил эксперт RT. Также он отметил, что пока не ясно, насколько подорожает справка для желающих стать водителями.
Ранее сообщалось, что на транспортной комиссии появятся два обязательных анализа — мочи (на наркотики) и крови, по которому определяют содержание особого белка — карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Данное вещество показывает, как много человек употребляет спиртного. По результатам комиссии человек может потерять право управлять автомобилем. В разговоре с «URA.RU» главный внештатный нарколог Свердловской области Олег Забродин пояснил, что сейчас врачи ждут от Минздрава указания, какой уровень вредных веществ является поводом для запрета водить.
Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов раскритиковал инициативу, сказав, что водители уже сейчас обязаны показать медкомиссии справку из наркодиспансера, передает телеканал 360.