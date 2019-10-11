Премьер Медведев признал, что у Курганской области есть проблемы

Глава правительства РФ провел совещание с губернаторами депрессивных регионов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание с губернаторами наиболее проблемных регионов. Присутствовал на встрече и глава Курганской области Вадим Шумков. Об этом говорится на сайте федерального правительства.

«Определили 10 регионов, где наиболее сложная ситуация — по инвестициям, доходам, уровню бедности, безработице», — отметил Медведев. Он напомнил, что за каждым регионом закреплен куратор. Премьер также обратил внимание губернаторов, что сейчас необходимо не просто «подвести черту под анализом причин сложившейся ситуации», но и «перейти к практической реализации этих планов».

Куратором Курганской области ранее был назначен первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов. В начале сентября он посетил Курган вместе с федеральными чиновниками. Силуанов провел совещание по подготовке плана ускоренного социально-экономического развития Курганской области. В день его визита регион оплатил часть долга областного бюджета перед коммерческими банками. На сегодня задолженность областной казны составляет 16,6 млрд рублей.