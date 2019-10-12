Мать не верит, что сын стал убийцей девочки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мать признавшегося в убийстве девятилетней девочки в Саратове Михаила Туватина, считает его «очень добрым». Женщина не верит в то, что он мог совершить жестокое преступление, несмотря на то, что ранее Туватина несколько раз судили.

Ольга Туватина в разговоре с RT сравнивает своего сына с героем мультфильма «Приключения кота Леопольда». «Он хороший, замечательный, добрый, умный, работящий. Мой сын — хороший человек, это Леопольд, которому надо бы „Озверина“ выпить», — утверждает женщина.

Туватина заявила, что в последний раз видела сына два дня назад и не знает, где он сейчас находится. По ее словам, сын работает «простым рабочим». Задержали его лишь потому, что полиция отправляла в участок «всех, кто проходил».

Туватин был задержан днем, 11 октября. Он уже признался в убийстве школьницы и сообщил, что расправился с девочкой из-за гаража, который самовольно занял несколько месяцев назад. Девочка якобы поинтересовалась, кому принадлежит гараж. Подозреваемый, испугавшись разоблачения, затащил школьницу внутрь и задушил её. Горожане, после того как девочку обнаружили мертвой, вышли на стихийный митинг.