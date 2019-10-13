Маргарита Овсянникова стала жертвой нападения
Участницу телепроекта «Дом-2» Маргариту Овсянникову избили на корпоративе в подмосковном Серпухове. Девушка танцевала у сцены, когда к ней подбежала женщина и начала бить.
«Сейчас устанавливаем личность этой женщины и планируем подавать в суд по статье 213 УК РФ за хулиганство! Так вести себя нельзя. <…> Артистка теперь работать какое-то время не сможет», — передает StarHit слова продюсера Овсянниковой Дианы Бичаровой. В Instagram Овсянникова поблагодарила очевидицу, которая засняла момент нападения на видео.
Ранее участница «Дома-2» признавалась, что работала в эскорт-услугах, После расставания с парнем она осталась без денег и не смогла найти работу, которая бы соответствовала ее запросам.