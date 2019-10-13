12 октября 2019

Звезду «Дома-2» избили на корпоративе. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Маргарита Овсянникова стала жертвой нападенияФото: личная страница Маргариты Овсянниковой, Instagram

Участницу телепроекта «Дом-2» Маргариту Овсянникову избили на корпоративе в подмосковном Серпухове. Девушка танцевала у сцены, когда к ней подбежала женщина и начала бить.

«Сейчас устанавливаем личность этой женщины и планируем подавать в суд по статье 213 УК РФ за хулиганство! Так вести себя нельзя. <…> Артистка теперь работать какое-то время не сможет», — передает StarHit слова продюсера Овсянниковой Дианы Бичаровой. В Instagram Овсянникова поблагодарила очевидицу, которая засняла момент нападения на видео.

Ранее участница «Дома-2» признавалась, что работала в эскорт-услугах, После расставания с парнем она осталась без денег и не смогла найти работу, которая бы соответствовала ее запросам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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