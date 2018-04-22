15:33 22 апреля 2018 0

Девушка не скрывает свой опыт ФОТО: Маргарита Овсянникова, Instagram

Участница реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова рассказала об опыте оказания интимных услуг за деньги. Она призналась, что к этому ее подтолкнул бойфренд.

По словам 22-летней Овсянниковой, она работала какое-то время в эскорт-услугах. При этом звезда телестройки не просто сопровождала мужчин, но и соглашалась на интим. Маргарита вспоминает, что исполняла все прихоти клиентов. Особенно ей запомнился случай с ролевыми играми, когда ей досталась роль старшей сестры.

«Пришлось ругать „братика“ за то, что надел мои розовые кружевные трусики. Даже пришлось отшлепать его по попе. „Скажи, что все расскажешь маме!“ — требовал он. Не поверишь, эта угроза довела его до оргазма. Даже не пришлось заниматься сексом», — цитирует Овсянникову Starhit.ru.

При этом Рита пояснила, что решила пойти в эскортницы из-за проблем с деньгами: ее выгнал из дома ее молодой человек и не оставил ей ни копейки. Она пробовала устроиться администратором в аквапарк и караоке, но поняла, что такая работа не приносит желаемого дохода. На деньги от эскорт — услуг она купила квартиру и машину.