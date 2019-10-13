12 октября 2019

В Саратове простились с девочкой, убитой насильником

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь девятилетней девочки прервалась в начале учебного годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Саратове проходит церемония прощания с девятилетней девочкой, которая пропала по пути в школу 9 октября, а 11-го числа была найдена убитой. В преступлении сознался 35-летний Михаил Туватин, которого суд арестовал на два месяца.

«Перед церемонией прощания в храме апостолов Петра и Павла проходит обряд отпевания, куда все попасть не смогли из-за большого количества желающих, которые заполнили весь двор храма и тротуары вблизи него», — передает РИА «Новости». Жители города пришли с букетами цветов — тюльпанов, хризантем, роз и гвоздик. Многие взяли с собой детей.

Подозреваемый в убийстве ранее заявлял, что убил девочку, чтобы скрыть факт завладения чужим гаражом. Десятки тысяч человек высказались за возвращение смертной казни после страшного убийства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле данная тема не обсуждается.

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