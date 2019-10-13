Адвокат Дубровского опроверг возбуждение дела против экс-губернатора

По словам адвоката Дубровского, против него не возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Рустам Курмаев не в курсе уголовного дела, которое якобы возбуждено в отношении его клиента. Об этом он сообщил, комментируя заявление адвоката Игоря Трунова о возбуждении дела против Дубровского.

«Нас никто не вызывал для дачи пояснений. Если уголовное дело возбуждается, то человек об этом уведомляется. Мой клиент ни о чем таком не был уведомлен», — рассказал Курмаев изданию «Ведомости». Он добавил, что Дубровский не скрывается, и еще на прошлой неделе они встречались с ним в Москве.

Адвокат экс-губернатора Челябинской области пояснил, что слова Трунова могло неправильно интерпретировать информационное агентство ТАСС. В пятницу Трунов сообщил, что в ходе адвокатского расследования натолкнулся на дело, которое ФАС (Федеральная антимонопольная служба России) возбудила в отношении Дубровского. По словам Курмаева, антимонопольный орган вынес соответствующее решение не только против Дубровского, но и других коммерсантов. К тому же, как подчеркнул Курмаев, в полномочия ФАС не входит возбуждение уголовных дел. Он также выразил удивление, что комментарии относительно дел его клиента дает посторонний адвокат.

Трунов сообщил ТАСС, что в отношении Дубровского возбуждено дело по статье УК «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ». Сумма ущерба, по данным адвоката, составила более 20 миллиардов рублей.