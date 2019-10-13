СМИ: салон машины пропавшей в Екатеринбурге молодой матери весь в крови

В салоне Audi Q5 нашли следы крови (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В салоне машину пропавшей в Екатеринбурге молодой матери Ксении Каторгиной нашли следы крови. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.

«Приехали эксперты из Челябинска. Сказали, что салон весь в крови, хотя все замыто. Но у экспертов есть приборы», — приводит Е1.ru слова одного из своих собеседников. Источник портала в правоохранительных органах эту информацию подтвердил. Принадлежит ли эта кровь Каторгиной, пока неизвестно.

Молодая мать отправилась 10 октября на встречу с потенциальным покупателем ее авто — черной Audi Q5. С того момента она перестала выходить на связь. Позже стало известно, что она успела оформить сделку купли-продажи. Машина была продана перекупщикам в Челябинске. Поисками 27-летней женщины занимаются сотрудники розыска и поисковые отряды «Прорыв» и «Лиза Алерт».