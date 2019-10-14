13 октября 2019
12 октября 2019

Известны первые итоги опроса о храме в Екатеринбурге. Обработано 16% голосов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, здание, вид сверху, приборостроительный завод
В опросе пока лидирует площадка бывшего Приборостроительного заводаФото: Алексей Вахрушев © URA.RU

По итогам обработки 15,6 тысячи бюллетеней площадка на месте бывшего Приборостроительного завода в Екатеринбурге занимает первое место в опросе о строительстве храма Святой Екатерины. За первые три часа подсчета голосов чиновники обработали около 16% опросных листов. Об этом «URA.RU» рассказал один из наблюдателей, следящий за подсчетом голосов.

За площадку Приборостроительного завода проголосовали 9,4 тысячи жителей Екатеринбурга (60,2% голосов), за участок рядом с Макаровским мостом — 5,7 тысячи горожан (36,7% от общего числа проголосовавших). Как писало «URA.RU», всего на опросе о храме свое мнение выразили 97,5 тысячи горожан.

Голоса участников опроса работники горизбиркома начали подсчитывать в полночь. Ранее предполагалось, что результаты опроса будут объявлены утром, однако из-за того, что в мэрии не рассчитывали на такую явку, обработка бюллетеней и оглашение результатов могут затянуться до вечера 14 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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