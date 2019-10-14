13 октября 2019

Онищенко назвал высказываниями в стиле желтой газеты слова судьи, раскритиковавшего систему образования в России

© Служба новостей «URA.RU»
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XV (15) съезд ЕР, Манеж. Москва, онищенко геннадий, портрет, съезд ер, единая россия
Геннадий Онищенко признал, что проблемы в российском высшем образовании естьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Критические высказывания конституционного судьи о высшем образовании в России вызывают сомнения в объективности российского суда. Об этом «URA.RU» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко. При этом он посоветовал судье Константину Арановскому, раскритиковавшему систему высшего образования, не впадать в крайности.

«Для судьи не должны быть характерны экстремистские высказывания в стиле желтой газеты. Говорить, что в системе российского высшего образования все плохо, я бы не стал, но проблем хватает. Как в географическом плане, так и отраслевом. Есть у нас и достижения в области образования, как свидетельствуют рейтинги вузов. Мы еще остаемся лидерами в ряде технологических отраслей», — рассказал «URA.RU» Геннадий Онищенко.

По мнению Онищенко, для развития российского высшего образования необходимо постоянно совершенствоваться и заниматься подготовкой качественных кадров для преподавания в вузах и науки. «У меня был недавно репрезентативный опрос студентов и работодателей. Как оказалось, работодатели более удовлетворены качеством выпускников, нежели студенты довольны качеством высшего образования. Этот разрыв содержит большой позитивный потенциал: если студенты недовольны, значит, они небезразличны к образованию. А это говорит о том, что в стране решена главная проблема — тяга к знаниям. И если есть спрос и потребность — совершенствование системы образования точно будет», — заключил Онищенко.

Ранее Онищенко назвал учителей людьми, добровольно наложившими на себя определенные ограничения, напоминает «Национальная служба новостей».

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