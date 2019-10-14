На Урал едет американский дипломат-разведчик

Ранее дипломата уже высылали из России Фото: сайт посольства США в России

В екатеринбургском аэропорту Кольцово ожидают прилет заместителя посла США в России Бартла Гормана. Высокопоставленный дипломатический работник едет в уральскую столицу для проведения ряда встреч с местными оппозиционерами.

«У Гормана запланированы встречи с представителями местных оппозиционных структур — НКО, гражданскими активистами. Стоит отметить, что в 2001 году Гормана уже высылали из России за деятельность, не соответствующую статусу дипломата», — сообщил «URA.RU» информированный источник.

О Гормане известно, что он работал директором отдела разведки и анализа угроз в Бюро дипломатической безопасности. С 2017 по 2019 год он служил заместителем помощника госсекретаря США и помощником директора по расследованию и анализу угроз в Бюро дипломатической безопасности Государственного департамента США.

Официальный комментарий по поводу приезда заместителя посла в екатеринбургском генеральном консульстве США редакции получить не удалось — там не ответили на звонок корреспондента.