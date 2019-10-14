Сергей Буйновский может стать фигурантом уголовного дела Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Прокуратура Челябинской области изъяла из ГУ МВД по региону материалы по уголовному делу, связанному с мошенничеством с землей в 35-м микрорайоне Челябинска рядом с элитным поселком Тарасовка (39 микрорайон). Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе прокуратуры. Главным подозреваемым в деле может стать бывший вице-губернатор Сергей Буйновский.

«Материалы переданы в следственное управление для возбуждения уголовного дела», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Само дело начали расследовать еще в 2017 году. Речь идет об участках на берегу Карпового пруда, проданных в 2016 году мэрией с торгов под коттеджи. Но свои права на землю заявил Буйновский. Ранее он перекупил у другого бизнесмена проект молодежного лагеря «Движение» 2011 года, но прав на участки не было. Буйновский с женой учредили фирму и получили документы на землю через гражданский суд на основании того, что уже якобы построены корпуса. На деле это три будки площадью чуть больше 10 квадратных метров каждая. Но обвинения Буйновскому так и не были предъявлены. Мэрия, в свою очередь, подала на фирму бывшего чиновника в суд и уже выиграла два дела.

Буйновский стал вице-губернатором весной 2013 года, когда областью руководил Михаил Юревич. Отвечал за правовые вопросы, ушел в отставку сразу после смены власти в регионе.