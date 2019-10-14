Задержан рецидивист, расстрелявший трех жителей Челябинска

Молодости и числу противников рецидивист противопоставил огнестрельное оружие
Полиция задержала горожанина, который расстрелял троих мужчин в ночь 14 октября в Челябинске, сообщили «URA.RU» в УМВД областного центра. Один из пострадавших ранее скончался в реанимации.
«Сотрудниками уголовного розыска обнаружен и задержан подозреваемый в этом преступлении. Это ранее судимый 50-летний мужчина. Сейчас с ним работают полицейские, выясняя причины произошедшего», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Выстрелы во дворе дома №8 по Свердловскому проспекту прогремели в ночь на понедельник. Прибывшие на место инцидента полицейские и медики обнаружили трех мужчин — 26, 35 и 37 лет — с огнестрельными ранениями и в состоянии алкогольного опьянения. Один из них, получивший пулю в живот, позднее скончался в больнице.