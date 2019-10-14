Собчак может поплатиться за слова о принадлежности Крыма

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что Крым надо вернуть УкраинеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Обращение председателя «Партии ветеранов России» по факту высказывания телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма поступило в Генеральную прокуратуру РФ. Об этом «URA.RU» сообщили в ведомстве.

«Указанное обращение поступило в Генеральную прокуратуру РФ и после предварительного рассмотрения с учетом приведенных доводов передано для организации рассмотрения в профильное подразделение», — написано в сообщении.

Ранее Ксения Собчак в эфире украинской радиостанции «Новое время» заявила, что возвращение полуострова в состав Украины — лучший способ наладить отношения с этой страной, передает агентство Nation News. Собчак также утверждала, что присоединение Крыма к России было нарушением международного законодательства, сообщает «Царьград». Наказать телеведущую за ее слова требовал председатель «Партии ветеранов России» Ильдар Резяпов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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