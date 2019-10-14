Собчак может поплатиться за слова о принадлежности Крыма

Обращение председателя «Партии ветеранов России» по факту высказывания телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма поступило в Генеральную прокуратуру РФ. Об этом «URA.RU» сообщили в ведомстве.
«Указанное обращение поступило в Генеральную прокуратуру РФ и после предварительного рассмотрения с учетом приведенных доводов передано для организации рассмотрения в профильное подразделение», — написано в сообщении.
Ранее Ксения Собчак в эфире украинской радиостанции «Новое время» заявила, что возвращение полуострова в состав Украины — лучший способ наладить отношения с этой страной, передает агентство Nation News. Собчак также утверждала, что присоединение Крыма к России было нарушением международного законодательства, сообщает «