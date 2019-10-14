Стало известно, сколько предприятие-легенда задолжало тюменцам

Компания «СибНАЦ» должна работникам около 10 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Тюменская компания «СибНАЦ» — некогда основной разведчик недр Ямала — задолжала своим работникам около 10 млн рублей. Об этом «URA.RU» рассказал конкурсный управляющий предприятия Руслан Салахов по итогам встречи с коллективом 14 октября. 4 июля «СибНАЦ» признан банкротом.

«В течение августа-сентября мы погасили около 39 млн рублей долгов по зарплате, осталось еще около 10 млн рублей. Задолженность будет погашаться за счет взыскания дебиторской задолженности и продажи имущества компании», — рассказал Салахов. В сентябре кризисный менеджер оценивал долги перед работниками на уровне 2,8 млн рублей.

Салахов отметил, что ситуация с зарплатой не стоит остро. «Люди видят, что выплаты идут. Но конкретный срок погашения сейчас назвать нельзя», — добавил он. О рыночной стоимости имущества «СибНАЦ» говорить также пока рано.

На встрече 14 октября предполагалось выбрать представителя работников «СибНАЦ», определить размер оплаты его услуг, а также договориться о периодичности собраний работников. Однако этого не произошло, потому что не собрался кворум. Тем не менее, Салахов заверил, что встречи будут продолжаться.

Помимо рабочего коллектива деньги от «СибНАЦ» планируют получить более 60 кредиторов. Общая сумма их требований пока неизвестна.