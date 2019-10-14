Соловьев ответил, есть ли у него итальянское гражданство

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев никогда не хотел быть гражданином другой страныФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что обвиняющий его в наличии итальянского гражданства человек «впал в прелесть». Об этом он сообщил журналистам.

«Мне этого человека искренне жалко, он впал в прелесть. Это крайне опасно. Надеюсь, к нему вернется разум», — приводит слова Соловьева «Национальная служба новостей». Он пояснил, что никогда не задумывался о смене российского гражданства.

Ранее СМИ сообщили, что Соловьев подал документы для получения гражданства Италии. Против этого якобы выступил священник-эмигрант, который обвинял журналиста в межнациональной розни и экстремизме.

Фейковыми кадрами из Италии, где якобы присутствовал ведущий телеканала «Россия 1», делилась его коллега Ксения Собчак. В ответ журналист посоветовал ей «заняться замечательным Богомоловым», передает «Федеральное агенство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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