Зеленский считает, что Минские соглашения нужно изменить, поскольку их подписывали люди не из его команды Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить Минские соглашения, касающиеся ситуации в Донбассе. В частности, политик предлагает передать украинским военным контроль за границей в регионе до проведения там выборов.

Зеленский отметил, что Минским соглашениям исполнилось уже четыре года, а сам документ подписывали люди не из его команды. «Некоторые вещи мы можем изменить и будем менять, потому что именно передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов — это точно не наша позиция», — цитирует президента Украины РИА «Новости».

На высказывания украинского лидера ответил сенатор от Пермского края Алексей Пушков, который считает, что предложение Зеленского «убьет» существующие договоренности. «Передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьет Минские соглашения. Туда сразу же ринутся батальоны, начнется удушение ДНР/ЛНР. „Нормандский формат“ будет отброшен Киевом за ненадобностью», — написал российский политик на своей странице в Twitter.

Пушков подчеркнул, что существующее состояние границы в регионе гарантирует мирное урегулирование конфликта на Донбассе, а также безопасность людей.

Ранее Зеленский в рамках «нормандского саммита» в Париже потребовал передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Глава РФ Владимир Путин напомнил украинскому коллеге, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе.