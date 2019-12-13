В ПФР высказались о рисках для россиян потерять весь свой стаж

Электронные трудовые книжки, на которые планируют перевести россиян, будут защищены от утери сведений о трудовом стаже, например, в случае компьютерного сбоя. Базы данных лицевых счетов ежедневно, еженедельно, ежемесячно и раз в год сохраняют на специальные носители, рассказали в Пенсионном фонде.
«Данные копируют на специальные носители, которые хранятся с соблюдением максимальных мер защиты», — рассказала эксперт фонда Наталья Бакулина журналу «Главбух». По словам специалиста, в случае утери данных их можно будет восстановить.
Ранее Совет федерации одобрил введение электронных трудовых книжек на смену бумажным, пишет RT. Закон вступит в силу в январе 2021 года, напоминает агентство Nation News. Работники в 2020 году должны будут подать заявление о переходе или отказе от перехода на цифровую трудовую книжку.