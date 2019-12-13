13 декабря 2019

В ПФР высказались о рисках для россиян потерять весь свой стаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Выплата заработной платы. Екатеринбург, трудовая книжка, трудоустройство, работа, безработица, вакансии, отдел кадров
Пенсионный фонд успокоил россиян, которые боятся утери данных о трудовом стажеФото: Анна Майорова © URA.RU

Электронные трудовые книжки, на которые планируют перевести россиян, будут защищены от утери сведений о трудовом стаже, например, в случае компьютерного сбоя. Базы данных лицевых счетов ежедневно, еженедельно, ежемесячно и раз в год сохраняют на специальные носители, рассказали в Пенсионном фонде.

«Данные копируют на специальные носители, которые хранятся с соблюдением максимальных мер защиты», — рассказала эксперт фонда Наталья Бакулина журналу «Главбух». По словам специалиста, в случае утери данных их можно будет восстановить.

Ранее Совет федерации одобрил введение электронных трудовых книжек на смену бумажным, пишет RT. Закон вступит в силу в январе 2021 года, напоминает агентство Nation News. Работники в 2020 году должны будут подать заявление о переходе или отказе от перехода на цифровую трудовую книжку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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