На Ямале не работает ни один зимник

В округе не работает ни одна сезонная автодорога Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На Ямале, по состоянию на сегодняшний день, не работает ни одна зимняя автодорога (зимник — прим. ред.) в округе. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном департаменте транспорта.

«Закрыто движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп в связи с ухудшением погодных условий: сильный порывистый ветер со снегом, недостаточная видимость, метель», — сообщили в ведомстве. Там также добавили, что зимник откроют, как только наладится погода.

На остальных трех сезонных дорогах сейчас продолжаются работы. На маршруте «Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги» дорожники выполняют обустройство трассы. На зимней автодороге «Салехард — Надым» рабочие заняты формированием проезжей части, в департаменте уточнили: «Предстоит выполнить работы по вешкованию трассы и установке дорожных знаков». Большая часть маршрута зимника «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале» проходит по реке Обь. Сейчас дорожники ждут, когда толщина льда на реке позволит безопасно работать тяжелой технике, которая прокладывает ледовые трассы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в округе открылась первая зимняя автодорога — Коротчаево — Красноселькуп. На трассу пускали все транспортные средства весом до 25 тонн. Протяженность зимника, напомним, составляет 132 километров. Синоптики ранее сообщали, что в арктических регионах России, в том числе и на Ямале, ожидаются резкие перепады температуры. Это приведет к тому, что средняя температура на севере будет выше нормы.