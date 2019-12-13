Бастрыкин вмешался в конфликт челябинских рабочих с владельцем завода

Главный следователь России встал на сторону рабочих-южноуральцев Фото: Wikimedia

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вмешался в спор о невыплате зарплаты рабочим челябинского завода, который пытаются намеренно обанкротить. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР, пообещав сообщить название предприятия позднее.

Рабочие обратились к Бастрыкину с жалобой в день приема граждан 12 декабря. «Задолженность по зарплате — свыше 2 млн рублей. При этом собственник завода и его адвокат преднамеренно осуществляют банкротство предприятия и вывод денег за границу», — добавили в ведомстве. Председатель СКР поручил в течение месяца расследовать уголовное дело и направить его в суд.