12 декабря 2019

Уральский тренер, уволенная за голые фото, нашла способ вернуться к работе с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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На аренду спортзала сложились родители воспитанников магнитогорского тренераФото: страница Екатерины Конопенко в «ВК»

Магнитогорский педагог Екатерина Конопенко (Катя Ганеши), уволенная из детского центра за участие в эротической фотосессии 20-летней давности, вернулась к работе с детьми. Она возобновила занятия по кикбоксингу со своими воспитанниками благодаря их родителям, сообщила «URA.RU» сама тренер.

«Дети не могут долго ждать. Им нужны тренировки. Поэтому я продолжила бесплатно тренировать своих воспитанников в другом зале, — рассказала Екатерина корреспонденту „URA.RU“. — С залом помогли родители. Родительский комитет с ещё большей активностью продолжает меня поддерживать».

Также женщина подала апелляцию на решение Правобережного суда Магнитогорска, отказавшего ей в восстановлении на работе в детском центре. Заявление зарегистрировано в Челябинском облсуде 12 декабря.

Педагога уволили после жалобы челябинского экс-омбудсмена Маргариты Павловой на откровенную фотосессию. На снимках 20-летней давности, выложенных в соцсети, Конопенко изображена в полуобнаженном виде. Полиция начала доследственную проверку по факту возможного распространения порнографии. Конопенко обратилась в суд с иском о восстановлении в должности и выплате компенсации, но проиграла. Ситуация привлекла внимание многочисленных СМИ, включая «Первый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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+
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Ссылки по теме
Система Orphus
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