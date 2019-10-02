Уральский тренер, которую уволили за откровенные фото, подала в суд

Уволенная из детского центра девушка считает, что ее права были нарушены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тренер детско-юношеского центра «Максимум» в Магнитогорске (Челябинская область) Екатерина Конопенко, которую уволили из-за фотографий в соцсети, обратилась в суд с иском о защите своих прав. Девушку лишили должности после жалобы челябинского омбудсмена на откровенную фотосессию.

«Иск поджала сегодня», — заявила Конопенко РИА «Новости». Конопенко была уволена из центра в соответствии с пунктом 8 статьи 81 Трудового кодекса — «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы».

Как писало «URA.RU», уполномоченный по правам человека Челябинской области ранее обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в истории с откровенной фотосессией детского тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко. На фотографиях, которые девушка выложила в соцсети «ВКонтакте», она изображена в полуобнаженном виде.

В результате прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства, а руководство детско-юношеского центра решило расстаться со специалистом. Предполагается, что в скором времени Конопенко станет героем программы «Мужское/Женское» на «Первом канале».