13 декабря 2019

Михалкова из «Уральских пельменей» объяснила выбор наряда для встречи с премьером Медведевым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юлия Михалкова. Екатеринбург, михалкова юлия, айфон, портрет
Артистка Юлия Михалкова питает пристрастие к ярким цветамФото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-участница шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала, почему отдала предпочтение платью синего цвета для похода на пресс-конференцию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«А все-таки мне идет синий цвет. Интуитивно я чувствовала, что синий — мое! Завела в гардеробе изумительное, строгое платье цвета ультрамарин. Смотрю на себя со стороны: довольна! С таким цветом, как говорят, и в пир, и в мир, и в добрые люди», — написала Михалкова в Instagram. Она также уточнила, что друзья неоднократно отговаривали ее от покупки синих нарядов, поскольку этот цвет символизирует строгость, холодность и совершенно не соответствует ее «теплой и цветущей» натуре.

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова 5 декабря приняла участие в пресс-конференции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Артистка представляла СТС. Всего на встрече с Медведевым присутствовали представители 20 телеканалов. Михалкова пожаловалась премьеру на то, что в социальных сетях слишком мало информации о нацпроектах, от которых у нее самой «захватывает дух».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

А все-таки мне идёт синий цвет! Сколько раз слышала от друзей: "Юля, синий - это холодный, строгий цвет. А ты как месяц май: теплая и цветущая!" В общем, друзья вынесли приговор: синему - нет! Но, интутитивно я чувствовала, что нееет, синий - это моё! Взяла и завела в гардеробе изумительное, строгое платье цвета ультрамарин. Смотрю на себя со стороны: довольна! С таким цветом, как говорят, и в пир, и в мир, и в добрые люди. А как вы поступаете при выборе новой одежды? Кого больше слушаете: друзей или свою интуицию?

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Мода Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...