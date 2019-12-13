Михалкова из «Уральских пельменей» объяснила выбор наряда для встречи с премьером Медведевым

Артистка Юлия Михалкова питает пристрастие к ярким цветам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-участница шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала, почему отдала предпочтение платью синего цвета для похода на пресс-конференцию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«А все-таки мне идет синий цвет. Интуитивно я чувствовала, что синий — мое! Завела в гардеробе изумительное, строгое платье цвета ультрамарин. Смотрю на себя со стороны: довольна! С таким цветом, как говорят, и в пир, и в мир, и в добрые люди», — написала Михалкова в Instagram. Она также уточнила, что друзья неоднократно отговаривали ее от покупки синих нарядов, поскольку этот цвет символизирует строгость, холодность и совершенно не соответствует ее «теплой и цветущей» натуре.

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова 5 декабря приняла участие в пресс-конференции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Артистка представляла СТС. Всего на встрече с Медведевым присутствовали представители 20 телеканалов. Михалкова пожаловалась премьеру на то, что в социальных сетях слишком мало информации о нацпроектах, от которых у нее самой «захватывает дух».