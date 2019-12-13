Россиянам предсказали пушкинскую зиму

Синоптик сравнил погоду в регионах России со стихами Пушкина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россиянам предсказали зиму, как в стихотворениях Пушкина. Синоптики ожидают теплую погоду. В столичном регионе показатели будут варьироваться в пределах от -2 до +2 градусов, включая ночное время. Изредка ожидаются небольшие осадки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Пушкин писал „Евгения Онегина“, и там есть такие строки: „В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе“. Похолодание наступит, хотя оснований говорить о том, что оно будет значительным, нет», — цитирует «Ридус» Синенкова.

К середине недели синоптики ожидают в столице от -3 до -5 градусов и допускают, что будет много солнца. При этом уже к началу следующих выходных воздух начнет прогреваться. На Урале при этом зима наступит быстрее. Согласно данным с сайта gismeteo.ru, в течение следующей недели температура в Екатеринбурге будет находиться на отметках от -4 до -7 градусов. При этом в пятницу похолодает до -15, а в воскресенье показатель термометра будет находиться на отметке -25.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в регионы России пришла погодная аномалия. Высокие для зимы температуры накрыли ряд регионов России.