Путин пообещал развивать поддержку рождаемости в России

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V Международный арктический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Санкт-Петербург, портрет, путин владимир
Владимира Путина считает меры по повышению рождаемости недостаточнымиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что меры по поддержке рождаемости в стране будут улучшены, так как они недостаточны. Об этом он сказал во время разговора с работниками завода двигателей автоконцерна «КамАЗ».

«Будем дальше совершенствовать все эти механизмы», — цитирует RNS главу государства. Путин подчеркнул, что в стране уже были увеличены выплаты за первого и второго ребенка и продлена программа материнского капитала.

По мнению Владимира Путина, расширение числа регионов, в которых из федерального бюджета будут софинансироваться ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей, даст возможность жителям страны увеличивать число детей.

Ранее Росстат представил отчет, в котором говорится, что убыль населения в России достигла рекордных показателей за 11 лет. В Минтруде РФ заявили, что предвидели плохие демографические показатели. Правительство разработало пакет мер, чтобы исправить отрицательную демографическую динамику.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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