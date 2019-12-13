Путин пообещал развивать поддержку рождаемости в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что меры по поддержке рождаемости в стране будут улучшены, так как они недостаточны. Об этом он сказал во время разговора с работниками завода двигателей автоконцерна «КамАЗ».
«Будем дальше совершенствовать все эти механизмы», — цитирует RNS главу государства. Путин подчеркнул, что в стране уже были увеличены выплаты за первого и второго ребенка и продлена программа материнского капитала.
По мнению Владимира Путина, расширение числа регионов, в которых из федерального бюджета будут софинансироваться ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей, даст возможность жителям страны увеличивать число детей.
Ранее Росстат представил отчет, в котором говорится, что убыль населения в России достигла рекордных показателей за 11 лет. В Минтруде РФ заявили, что предвидели плохие демографические показатели. Правительство разработало пакет мер, чтобы исправить отрицательную демографическую динамику.