В Минтруде рассказали о мерах по улучшению демографической ситуации в стране

Михаил Топилин, заявил что рекордная убыль населения за последние 11 лет была ожидаема Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рекордная убыль населения России за последние 11 лет предвиделась, и правительство разработало пакет мер, чтобы исправить отрицательную демографическую динамику. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Министр отметил, что в 2020 году будет увеличены меры по улучшению материального положения семей. Также будет проделана работа по снижению показателя смертности среди населения. «Со следующего года мы принимаем дополнительные меры. То, о чем я все время говорю: нужно стимулирование рождаемости, поддержка семьи», — цитирует «Интерфакс» Топилина. Он связывает нынешнее положение с тем, что в стране уменьшается количество женщин в детородном возрасте.

Топилин напомнил о тех мерах, которые заработают со следующего года. Так, с 1 января, по законодательству, увеличивается количество семей, претендующих на выплату пособий при рождении первенца и второго ребенка. Выплату смогут получать семьи, общий доход которых не превышает сумму двух прожиточных минимумов в регионе.

Также с 2020 года расширится список регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Эта мера поддержки коснется всех регионов Сибирского и Уральского федеральных округов. Всего по этой программе будут проходить 75 субъектов.

Ранее Росстат представил отчет, в котором говорится, что убыль населения в России составила 236,9 тысячи человек. Выше этот показатель был только в 2008 году, напоминает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что нацпроект и ряд других мер будут способствовать скорейшему улучшению демографической ситуации в стране, пишет Life.ru.