Путин объяснил опасность снижения ставки по ипотеке

Искусственное снижение ставок по ипотеке может повлиять на инфляцию. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время общения с рабочими завода в Набережных Челнах.
Глава государства отметил, что снижение ключевой ставки Центробанка влияет на кредитную ставку в коммерческих банках, сообщает «Интерфакс». «Но ускоренными темпами, искусственно, это очень опасно делать в масштабах всей страны, потому что это может повлиять на экономику в целом, может подтолкнуть ту же самую инфляцию», — добавил он.
По словам Путина, ставка по ипотеке превышает ключевой показатель ЦБ на 2-3%. Сейчас ипотечная ставка находится в районе 9%, а главная цель в ближайшие годы — сократить ее до 7,9%, отметил президент.
Осенью Путин поручил правительству подготовить в законодательство поправки, которые снизят ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых напоминает
Как писало «URA.RU», Центробанк пятый раз в 2019 году снизил ключевую ставку. Сейчас этот показатель составляет 6,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина также ранее сообщила, что в декабре ставки по ипотеке могут снизится до 7-8%.