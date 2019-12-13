Путин объяснил опасность снижения ставки по ипотеке

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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, путин владимир
Владимир Путин объяснил негативные последствия искусственного снижения ставокФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Искусственное снижение ставок по ипотеке может повлиять на инфляцию. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время общения с рабочими завода в Набережных Челнах.

Глава государства отметил, что снижение ключевой ставки Центробанка влияет на кредитную ставку в коммерческих банках, сообщает «Интерфакс». «Но ускоренными темпами, искусственно, это очень опасно делать в масштабах всей страны, потому что это может повлиять на экономику в целом, может подтолкнуть ту же самую инфляцию», — добавил он.

По словам Путина, ставка по ипотеке превышает ключевой показатель ЦБ на 2-3%. Сейчас ипотечная ставка находится в районе 9%, а главная цель в ближайшие годы — сократить ее до 7,9%, отметил президент.

Осенью Путин поручил правительству подготовить в законодательство поправки, которые снизят ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых напоминает РАПСИ.

Как писало «URA.RU», Центробанк пятый раз в 2019 году снизил ключевую ставку. Сейчас этот показатель составляет 6,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина также ранее сообщила, что в декабре ставки по ипотеке могут снизится до 7-8%.

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