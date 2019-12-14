Очевидец рассказал о деталях крушения автобуса с фанатами Макса Коржа

Автобус опрокинулся на левый бок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Один из пассажиров автобуса, который попал в аварию на трассе в Свердловской области, рассказал, как произошло ДТП. По его словам, большинство пассажиров спали, когда автобус выехал на встречную полосу и начал вилять.

«Все это произошло за две секунды. Резко все поняли, что что-то не так, потом был грохот, съехали с дороги, еще секунда проходит — и мы уже на боку», — цитирует очевидца портал E1.RU. Он отметил, что автобус опрокинулся на левый бок. Также он признался, что пассажиры были не пристегнуты.

Пассажир рассказал, что ехал с правой стороны салона и в момент аварии свалился на девушек, которые были с лева. Он подчеркнул, что они порезал руки о стекла. По словам очевидца, пассажиры выбирались через люк на крыше автобуса. Он добавил, что по сравнению с остальными чувствует себя очень хорошо, а вот у одной девочки, которая сейчас лежит в екатеринбургской больнице, подозрение на перелом шейного позвонка.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело с ДТП на Свердловской трассе, произошедшее утром 14 декабря. 53 пассажира возвращались из Перми в Екатеринбург после концерта певца Макса Коржа. Семь человек были доставлены в больницу. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.