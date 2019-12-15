Сенатор Пушков и телеведущий Соловьев ответили на идею Украины о вводе миротворцев в Донбасс

В России увидели угрозу в возможном вводе миротворцев в Донбасс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Заявления украинского руководства о необходимости ввода миротворцев в Донбасс являются неразумными и нереализуемыми. Такого мнения придерживаются телеведущий Владимир Соловьев и член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

«Нынешний украинские власти идут дорогой Порошенко. Своей фантазии у команды Зеленского нет. Читать не умеют. Понять, что написано в Минских договоренностях не могут и не хотят», — отметил Соловьев в своем telegram-канале. По мнению журналиста, президент Украины Владимир Зеленский теперь уже почти ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко.

С ним во многом солидарен и сенатор Пушков. «В Париже (на недавней встрече „нормандской четверки“ — прим. ред.) это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий…», — написал политик в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая в передаче «Свобода слова» на телеканале «Украина», открыто заявил о том, что Киев вскоре может вернуться к идее ввода миротворческих сил ООН на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). До этого глава украинского МИДа уже публично высказывался по поводу идеи разместить миротворческий контингент в Донбассе. По мнению Пристайко, лишь вмешательство миротворцев «может принести мир на землю Донбасса». Его инициатива, по некоторым данным, уже нашла поддержку у президента Украины Зеленского.

Возможность ввести международные миротворческие силы в Донбасс обсуждается с 2015 года, однако все эти годы резко против подобного варианта развития событий выступают Россия, ДНР и ЛНР.