Путину предлагают снизить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей

Многодетным матерям в РФ могут предоставить важную льготу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Пенсионный возраст для многодетных матерей необходимо снизить в самое ближайшее время для того, чтобы решить демографические проблемы России. С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратился доктор экономических наук Никита Кричевский.

«Мер поддержки рождаемости как-то действительно недостаточно. Необходимо ввести льготный порядок выхода на страховую пенсию по старости женщинам, родившим трёх и четверых детей, в 55 лет. Родившим пятерых и более детей — в 50 лет. Страховые взносы в период беременности и ухода за ребенком многодетным матерям компенсировать из бюджета», — написал эксперт на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Кричевского, власти могли бы ввести и еще ряд мер для поддержки рождаемости в стране. В частности, речь идет о доведении пособий на малолетних детей в стране до уровня прожиточного минимума. Кроме того, для многодетных семей можно ввести и более гибкие условия по ипотеке.

Также экономист предложил властям рассмотреть и еще две свои инициативы. «Предусмотреть административную и, если нужно, уголовную ответственность за отказ в приеме на работу матерей с двумя и более детьми. Ввести обязательный порядок приема в вузы на бюджетные места детей из многодетных семей вне зависимости от того, достигли старшие совершеннолетия или нет», — предлагает экономист.

Ранее Путин пообещал заняться улучшением системы мер поддержки рождаемости в России, поскольку нынешние он считает недостаточными. Об этом он заявил во время недавнего посещения завода двигателей автоконцерна КАМАЗ. По словам главы государства, меры поддержки родителей создают уверенность у людей, но этого мало. «Будем дальше совершенствовать все эти механизмы», — добавил Путин.