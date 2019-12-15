Экономист объяснил, почему нелегально работающих пенсионеров не смогут штрафовать на 120 тысяч

Нелегально работающих пенсионеров не смогут поймать налоговики, считает экономист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Федеральная налоговая служба не обеспечена кадрами, чтобы ловить нелегально работающих пенсионеров. Своим мнением с «URA.RU» поделился экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Ранее налоговые службы предупредили, что пенсионеры могут получить штраф до 120 тысяч рублей, если их заподозрят в мошенничестве. Под ним подразумеваются подработки или любое неофициальное трудоустройство, с которого граждане не платят налоги.

«Это все пустые угрозы со стороны налоговых служб. Им тогда придется увеличить штат, чтобы ловить нелегально работающих пенсионеров. Вообще, почему люди не могут подрабатывать? Ведь пенсии настолько маленькие, что людям приходится работать, а не от того, что им нечего делать. Обеспечьте нормальные пенсии людям, и тогда не будет серой зарплаты», — заявил Колташов. По его словам, если начать реализовывать эту затею, то бюджетные деньги уйдут на «совершенно бессмысленных чиновников», а не на пенсии.

В разговоре с «URA.RU» заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова заявила, что «закон нужно соблюдать», несмотря на то, какой он. «Можно быть недовольным, можно возмущаться, но закон надо исполнять. Если человек работает неофициально и не платит налоги, но при этом ему продолжают индексировать пенсию — это незаконно», — заключила общественник.