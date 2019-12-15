Цена новогодних украшений колеблется от 1,5 до 2 тысяч рублей sharsmog74, Instagram

В Челябинске начали продавать новогодние шары с черным снегом внутри. Проект запустил экоактивист Дмитрий Закарлюкин в Instagram.

«Шары продаются для того, чтобы собрать деньги на установку датчиков для независимой системы мониторинга воздуха», — говорится на странице профиля. Цена новогодних украшений колеблется от 1,5 до 2 тысяч рублей. Предприниматель и его команда намерены отправить шары президенту России Владимиру Путину, ответственным за качество воздуха лицам и федеральным блогерам.

Отмечается, что шары с черным снегом должны привлечь внимание к проблеме экологии в Челябинске. На странице проекта уточняется, что сейчас в городе установлено 50 датчиков, а нужно около 700. Такое количество необходимо, чтобы следить за воздухом и вычислить, откуда идут выбросы.

В феврале 2018 года в продажу поступил законсервированный «Челябинский воздух со смогом». Товар представляет из себя жестяную консервную банку с этикеткой, на которой размещена фотография промышленных объектов со столбами дыма. В 2017 году Челябинская область занимала последние места в экологическом рейтинге регионов России.