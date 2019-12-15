Цена новогодних украшений колеблется от 1,5 до 2 тысяч рублейsharsmog74, Instagram
В Челябинске начали продавать новогодние шары с черным снегом внутри. Проект запустил экоактивист Дмитрий Закарлюкин в Instagram.
«Шары продаются для того, чтобы собрать деньги на установку датчиков для независимой системы мониторинга воздуха», — говорится на странице профиля. Цена новогодних украшений колеблется от 1,5 до 2 тысяч рублей. Предприниматель и его команда намерены отправить шары президенту России Владимиру Путину, ответственным за качество воздуха лицам и федеральным блогерам.
Отмечается, что шары с черным снегом должны привлечь внимание к проблеме экологии в Челябинске. На странице проекта уточняется, что сейчас в городе установлено 50 датчиков, а нужно около 700. Такое количество необходимо, чтобы следить за воздухом и вычислить, откуда идут выбросы.