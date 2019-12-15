Бывшая помощница Ройзмана вышла в финал шоу на ТНТ

Бывшая помощница экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и «Мисс-Екатеринбург 2016» Елизавета Аниховская вышла в финал шоу «План Б» на канале ТНТ. Таким образом в следующем выпуске программы девушка может претендовать на сердце шоумена Тимура Батрутдинова.
«Вот вы сейчас строите втроем, и каждая из вас нашла отклик в моем сердце, в моей душе», — сказал он перед тем, как сделать выбор. По решению Батрутдинова, шоу покинула Олеся Романенко. В финал вышли Аниховская и Маргарита Гаврилова. На шоу «План Б» телеведущая Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов пытаются найти вторые половинки среди участников программы.
Ранее фаворитка шоумена из Екатеринбурга занялась рекламой уральских брендов. В своем Instagram она упомянула платье от марки SiamSiam. «URA.RU» сообщало, что пиаром Аниховской занимался лично Ройзман. Девушка раньше помогала Ройзману проводить его еженедельные пятничные приемы граждан.