15 декабря 2019

Бывшая помощница Ройзмана вышла в финал шоу на ТНТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по конкурсу Мисс Екатеринбург-2017 за день до финального шоу, аниховская елизавета
Ранее Елизавета Аниховская прорекламировала уральский бренд одеждыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшая помощница экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и «Мисс-Екатеринбург 2016» Елизавета Аниховская вышла в финал шоу «План Б» на канале ТНТ. Таким образом в следующем выпуске программы девушка может претендовать на сердце шоумена Тимура Батрутдинова.

«Вот вы сейчас строите втроем, и каждая из вас нашла отклик в моем сердце, в моей душе», — сказал он перед тем, как сделать выбор. По решению Батрутдинова, шоу покинула Олеся Романенко. В финал вышли Аниховская и Маргарита Гаврилова. На шоу «План Б» телеведущая Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов пытаются найти вторые половинки среди участников программы.

Ранее фаворитка шоумена из Екатеринбурга занялась рекламой уральских брендов. В своем Instagram она упомянула платье от марки SiamSiam. «URA.RU» сообщало, что пиаром Аниховской занимался лично Ройзман. Девушка раньше помогала Ройзману проводить его еженедельные пятничные приемы граждан.

скриншот шоу «План Б»

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