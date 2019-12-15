Кремль озвучил условие для транзита газа через Украину

Песков уточнил, что транзит газа продолжится, если условия будут выгодными для «Газпрома» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Транзит газа через Украину продолжится, если это будет целесообразно для «Газпрома». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил о словах главы страны Владимира Путина, который заявлял, что Россия готова и дальше транзитировать газ через украинскую территорию даже в условиях диверсификации путей поставок энергоресурсов европейским потребителям. «Но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для „Газпрома“», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что тема поднималась на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. В Кремле подчеркнули, что на мероприятии был руководитель «Газпрома» Алексей Миллер, а газовый вопрос обсуждался детально. При этом Песков уточнил, что в переговорах существуют трудности, и указал на решения Стокгольмского суда, которые в РФ считают неприемлемыми.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что между Киевом и Москвой есть предварительные договоренности по транзиту газа.