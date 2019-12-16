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Тюменскому срочнику, расстрелявшему сослуживцев под Читой, продлили срок в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рамиль Шамсутдинова расстрелял сослуживцев 25 октябряФото: Анна Майорова © URA.RU
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Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Тюменскому срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев под Читой, продлили срок ареста. Об этом «URA.RU» рассказал отец солдата Салим Шамсутдинов. В Забайкальском крае сейчас работает один из адвокатов подсудимого.

«Я разговаривал с адвокатом. Как я понял, Рамилю срок ареста продлили на 45 суток», — рассказал агентству Шамсутдинов-старший. Дозвониться до юристов подсудимого «URA.RU» не удалось.

Один из защитников солдата, Равиль Тугушев, сейчас работает в Забайкалье. В ближайшее время он должен впервые встретиться с Шамсутдиновым-младшим и ознакомиться с материалами уголовного дела.

Ранее «URA.RU» рассказывал о том, что защищать стрелка в суде будут известные российские юристы. Консультировать их будет адвокат президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов.

25 октября Шамсутдинов-младший устроил кровавую бойню в воинской части под Читой. После караула военнослужащий расстрелял сослуживцев. Восемь человек погибли на месте. Еще двое находятся в московском госпитале имени Бурденко.

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