Названы главные минусы идеи расселять жителей ветхих домов с помощью ипотеки

В ветхих домах часто живут представители незащищенных слоев населения Фото: Светлана Лесовская © URA.RU

Большая часть людей, живущих в ветхом или аварийном жилье, не сможет воспользоваться инициативой депутата, предложившего расселять их с помощью ипотеки. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«Главный вопрос в том, есть ли у людей деньги на оплату этой ипотеки даже по льготным ставкам. У них в собственности уже есть жилье, поэтому им должны компенсировать не только первый взнос, а большую сумму», — назвал он основную проблему инициативы. Эксперт отметил, что новую меру поддержки стоит также распространить и на вторичное жилье. По его словам, все системы госдотаций, в том числе льготная ипотека, распространяются только на жилье в новостройках.

Барсуков также добавил, что позволить себе ипотеку сможет очень малая часть живущих в ветхом жилье. В таких домах зачастую живут незащищенные слои населения, отметил эксперт. «Ипотека подразумевает платежи, то есть у граждан должен быть доход, который позволит им эту ипотеку выплачивать. Ведь банк может не дать такому заемщику [денег], потому что у него, допустим, просрочки», — пояснил он. Эксперт подчеркнул, что подобная инициатива возможна только как один из вариантов расселения ветхого жилья.

Как писало «URA.RU», член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков предложил предоставлять россиянам, живущим в ветхом жилье, субсидии по ипотеке. Предполагается, что обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей возьмет на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ.