В Кургане ребенку удалили зуб из-за того, что родители не могли получить талоны на лечение

Из-за задержки с лечением зуб пришлось удалять Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Кургана Наталья Менщикова пожаловалась, что из-за проблем с талонами в детскую стоматологическую поликлинику ее ребенок лишился зуба, еще один зуб ребенку также предстоит удалить. Проблемой она поделилась в соцсети.

«Я не знаю, как дозвониться и взять талон к стоматологу детскому, это просто невозможно. Ребенок на протяжении трех-четырех месяцев жаловался на зуб. Мы ходили каждый месяц к зубному, нам говорили, что это плановое лечение, берите талон на лечение. Талон мы так и не смогли взять, это бесполезно», — написала Наталья Менщикова. По ее словам, когда ребенок в очередной раз пожаловался на боль и они обратились к врачу, выяснилось, что зубы уже не спасти и необходимо их удалять. «Когда я стала возмущаться, то сразу талоны нашлись в регистратуре и на любое время», — отметила женщина. Она добавила, что направила жалобу в департамент здравоохранения.

В Кургане родители регулярно жалуются на недоступность медицинской помощи в детской стоматологической поликлинике. Желающих получить талоны слишком много. Заведующая лечебным отделением детской стоматологической поликлиники Марина Чепелюк не стала в беседе с корреспондентом «URA.RU» объяснять, с чем связаны сложности в получении талонов на лечение, и предложила написать письменный запрос в департамент здравоохранения. Запрос был направлен, на момент публикации ответ не получен.