Новые торговые пошлины США против стран БРИКС не окажут серьезного влияния на экономику России. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
«Прежде всего, новые тарифы <…> не приведут к серьезному ослаблению экономик России и Ирана», — пишет The Telegraph. Введение новых пошлин может иметь долгосрочные негативные последствия для самих США. Более того, британские эксперты подчеркивают, что повышение тарифов может даже ускорить реализацию внутренних экономических целей России.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести дополнительные 10-процентные тарифы на импорт из стран, поддерживающих «антиамериканскую» политику, в том числе членов БРИКС. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что БРИКС не является антагонистическим объединением и строит свою работу на принципах взаимного уважения и учета интересов всех участников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.