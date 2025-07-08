В Британии выяснили, смогут ли пошлины Трампа ослабить Россию

The Telegraph: новые тарифы США против БРИКС не ударят по российской экономике
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Введение новых пошлин может иметь негативные последствия для самих США
Введение новых пошлин может иметь негативные последствия для самих США Фото:

Новые торговые пошлины США против стран БРИКС не окажут серьезного влияния на экономику России. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

«Прежде всего, новые тарифы <…> не приведут к серьезному ослаблению экономик России и Ирана», — пишет The Telegraph. Введение новых пошлин может иметь долгосрочные негативные последствия для самих США. Более того, британские эксперты подчеркивают, что повышение тарифов может даже ускорить реализацию внутренних экономических целей России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести дополнительные 10-процентные тарифы на импорт из стран, поддерживающих «антиамериканскую» политику, в том числе членов БРИКС. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что БРИКС не является антагонистическим объединением и строит свою работу на принципах взаимного уважения и учета интересов всех участников.

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Новые торговые пошлины США против стран БРИКС не окажут серьезного влияния на экономику России. Об этом сообщает британское издание The Telegraph. «Прежде всего, новые тарифы <…> не приведут к серьезному ослаблению экономик России и Ирана», — пишет The Telegraph. Введение новых пошлин может иметь долгосрочные негативные последствия для самих США. Более того, британские эксперты подчеркивают, что повышение тарифов может даже ускорить реализацию внутренних экономических целей России. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести дополнительные 10-процентные тарифы на импорт из стран, поддерживающих «антиамериканскую» политику, в том числе членов БРИКС. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что БРИКС не является антагонистическим объединением и строит свою работу на принципах взаимного уважения и учета интересов всех участников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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