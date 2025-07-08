Челябинская фирма восстановила ограждения курганских мостов, поврежденных в ДТП

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Челябинский подрядчик вне контракта восстановил поврежденные ограждения
Челябинский подрядчик вне контракта восстановил поврежденные ограждения Фото:

Челябинская компания «Техно-транс» выполняет восстановление мостовых сооружений, поврежденных в результате ДТП в Курганской области. Работы ведутся для обеспечения безопасности и не входят в контракт. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе дорожной фирмы.

«По дополнительным работам, не входящим в контракт, выполняется восстановление конструктивных элементов пришедших в негодность в результате ДТП. Так в феврале на мосту через реку Теча на 74 километре автодороги Шадринск-Миасское было заменено перильное и барьерное ограждение. Также на мосту на 43 километре автодороги Шадринск-Ялуторовск было восстановлено перильное ограждение и обеспечен проход пешеходов в зоне тротуаров», — сообщили URA.RU представители дорожной компании.

Кроме выполнения основных работ по очистке покрытия и тротуаров, с большей периодичностью производятся работы по уборке перильного и барьерного ограждения. Восстанавливаются фотометрические характеристики световозвращающих элементов, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения. Также вне контракта ведутся работы по очистке систем поверхностного водоотвода: очистка прикромочных, приемных лотков, а также водоотводных лотков по откосу насыпи, позволяющих беспрепятственно организованно отвести воду от сооружений, и как следствие обеспечить сохранность конструктивных элементов.

Ранее URA.RU писало, что подрядчик отремонтировал нескольких мостовых сооружений, поврежденных весенним паводком в Курганской области. Рабочие поменяли разрушенный деревянный настил на новый в Шатровском и Каргапольском округах. Все работы были также выполнены вне контрактных обязательств. 

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Челябинская компания «Техно-транс» выполняет восстановление мостовых сооружений, поврежденных в результате ДТП в Курганской области. Работы ведутся для обеспечения безопасности и не входят в контракт. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе дорожной фирмы. «По дополнительным работам, не входящим в контракт, выполняется восстановление конструктивных элементов пришедших в негодность в результате ДТП. Так в феврале на мосту через реку Теча на 74 километре автодороги Шадринск-Миасское было заменено перильное и барьерное ограждение. Также на мосту на 43 километре автодороги Шадринск-Ялуторовск было восстановлено перильное ограждение и обеспечен проход пешеходов в зоне тротуаров», — сообщили URA.RU представители дорожной компании. Кроме выполнения основных работ по очистке покрытия и тротуаров, с большей периодичностью производятся работы по уборке перильного и барьерного ограждения. Восстанавливаются фотометрические характеристики световозвращающих элементов, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения. Также вне контракта ведутся работы по очистке систем поверхностного водоотвода: очистка прикромочных, приемных лотков, а также водоотводных лотков по откосу насыпи, позволяющих беспрепятственно организованно отвести воду от сооружений, и как следствие обеспечить сохранность конструктивных элементов. Ранее URA.RU писало, что подрядчик отремонтировал нескольких мостовых сооружений, поврежденных весенним паводком в Курганской области. Рабочие поменяли разрушенный деревянный настил на новый в Шатровском и Каргапольском округах. Все работы были также выполнены вне контрактных обязательств. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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