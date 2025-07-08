Полпред Жога обратился к жителям УрФО

Полпред Жога поздравил уральцев с Днем семьи
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога отметил новые меры поддержки для молодых семей
Артем Жога отметил новые меры поддержки для молодых семей Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности. Отдельно он обратился к семьям участников спецоперации на Украине.

«Помните: ваши папы, мужья, сыновья и братья сегодня защищают Родину, а значит, отстаивают будущее каждой российской семьи. Я хочу пожелать всем семьям: пусть в вашем доме царит гармония, в сердцах живет любовь, дети растут под мирным небом!» — написал Жога в своем telegram-канале.

В своем обращении полпред напомнил слова президента России Владимира Путина о необходимости сделать большую традиционную семью модным трендом. В качестве примера он привел семью Радионовых из Свердловской области, где воспитывают десятерых детей.

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Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности. Отдельно он обратился к семьям участников спецоперации на Украине. «Помните: ваши папы, мужья, сыновья и братья сегодня защищают Родину, а значит, отстаивают будущее каждой российской семьи. Я хочу пожелать всем семьям: пусть в вашем доме царит гармония, в сердцах живет любовь, дети растут под мирным небом!» — написал Жога в своем telegram-канале. В своем обращении полпред напомнил слова президента России Владимира Путина о необходимости сделать большую традиционную семью модным трендом. В качестве примера он привел семью Радионовых из Свердловской области, где воспитывают десятерых детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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