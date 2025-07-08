Полпред Жога обратился к жителям УрФО

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности. Отдельно он обратился к семьям участников спецоперации на Украине.
«Помните: ваши папы, мужья, сыновья и братья сегодня защищают Родину, а значит, отстаивают будущее каждой российской семьи. Я хочу пожелать всем семьям: пусть в вашем доме царит гармония, в сердцах живет любовь, дети растут под мирным небом!» — написал Жога в своем telegram-канале.
В своем обращении полпред напомнил слова президента России Владимира Путина о необходимости сделать большую традиционную семью модным трендом. В качестве примера он привел семью Радионовых из Свердловской области, где воспитывают десятерых детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.