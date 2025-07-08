В Кургане беременным разрешат два дня ездить бесплатно в автобусах

08 июля 2025 в 14:39 Размер текста - 17 +

Два дня курганские женщины смогут кататься бесплатно на некоторых автобусах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане 15 и 16 июля с беременных не будут брать плату за проезд в общественном транспорте по 23 маршрутам. Акцию проведет «Курганский городской транспорт». Об этом сообщает Союз транспортных организаций Курганской области. «Мы знаем, как непросто передвигаться по жаркому летнему городу в ожидании чуда. Поэтому 15 и 16 июля объявляем днями заботы! Все беременные женщины смогут воспользоваться нашими автобусами совершенно бесплатно. Просто заходите в салон — никаких справок не нужно!» — говорится в сообщении. Акция пройдет в честь Дня семьи, любви и верности. Женщинам, находящимся в положении, будет предоставлено право бесплатного проезда по городским маршрутам №№ 11, 14, 15, 18, 29, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 62, 63, 66, 70, 71, 74, 77, 92 и 94. Ранее URA.RU писало, что пассажиры просили включать в общественном транспорте Кургана кондиционеры из-за духоты. Пожелания горожан были передана перевозчикам, сообщали власти областного центра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане 15 и 16 июля с беременных не будут брать плату за проезд в общественном транспорте по 23 маршрутам. Акцию проведет «Курганский городской транспорт». Об этом сообщает Союз транспортных организаций Курганской области. «Мы знаем, как непросто передвигаться по жаркому летнему городу в ожидании чуда. Поэтому 15 и 16 июля объявляем днями заботы! Все беременные женщины смогут воспользоваться нашими автобусами совершенно бесплатно. Просто заходите в салон — никаких справок не нужно!» — говорится в сообщении. Акция пройдет в честь Дня семьи, любви и верности. Женщинам, находящимся в положении, будет предоставлено право бесплатного проезда по городским маршрутам №№ 11, 14, 15, 18, 29, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 62, 63, 66, 70, 71, 74, 77, 92 и 94. Ранее URA.RU писало, что пассажиры просили включать в общественном транспорте Кургана кондиционеры из-за духоты. Пожелания горожан были передана перевозчикам, сообщали власти областного центра.