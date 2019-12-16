Дочь прокурора Свердловской области Арина Охлопкова готовит грандиозный проект к 75-летию Великой Победы в 2020 году. Как сообщил «URA.RU» осведомленный источник, она выступит режиссером документального фильма, который «будет посвящен Победе и вере».
«В фильме планируется задействовать настоящих грандов — [режиссер Никита] Михалков, [телеведущий Владимир] Соловьев, [писатель Александр] Проханов и другие известные персоны. Сейчас с ними ведутся переговоры», — уточнил собеседник агентства.
Александр Проханов подтвердил свою готовность участвовать в проекте, но уточнил, что никаких сроков ему пока не обозначалось. «Пока, как я понимаю, это только эскизные наброски проекта, в котором главный герой — Великая Победа. Я знаю, что в проект планируется пригласить многих уважаемых людей. Сама идея мне близка, я много размышлял на тему „религии Победы“, а потому если проект дойдет до реализации — я охотно приму в нем участие», — рассказал писатель и создатель «Академии русской мечты» в Екатеринбурге.
Владимир Соловьев признался, что о проекте узнал от журналиста «URA.RU»: «Если приглашение поступит — нужно будет смотреть на суть проекта и тогда уже принимать решение». Получить комментарий Никиты Михалкова оперативно не удалось.
Узнать подробности проекта у самой Арины Охлопковой оперативно не удалось. В фокус внимания СМИ она попала, когда весной 2017 года, еще будучи сотрудником телеканала АТН (уже закрылся), сняла ролик с участием губернатора Евгения Куйвашева, где он поздравил женщин с 8 марта, прочитав стихотворение Булата Окуджавы «Новое утро».