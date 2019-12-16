Спикер Госдумы Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате врачей в 79 тысяч рублей

Вячеслав Володин не верит в высокие зарплаты врачей в регионах Фото: depositphotos.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал статистику средней зарплаты врачей в размере 79 тысяч рублей. По его мнению, во многих российских регионах врачи зарабатывают гораздо меньше.

«У нас нет с вами таких средний заработных плат, я знаю это по своему избирательному округу», — сказал спикер Госдумы. По его словам, в каждом регионе своя средняя зарплата и предложил исключить из списка регионов Москву, Санкт-Петербург, ХМАО, ЯНАО, Чукотку. Также Володин предложил не учитывать зарплату руководителя медицинского учреждения для подсчета статистики.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова ранее заявляла, что средняя заработная плата работников медицинских организаций с высшим медицинским или фармацевтическим образованием составляет почти 80 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин заявлял, что зарплата врачей в стране должна быть справедливой и мотивирующей к работе. Ранее «URA.RU» сообщало о массовых увольнениях докторов по всей стране из-за низких зарплат.