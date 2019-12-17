Чеченский министр Джамбулат Умаров обратился к режиссеру Александру Сокурову Фото: Илья Московец © URA.RU

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской республики Джамбулат Умаров записал видеообращение к кинорежиссеру Александру Сокурову, в котором прокомментировал его высказывания о справедливости присвоения главе Чечни Рамзану Кадырову и его отцу званий Героя России.

«Со словами нужно играть осторожнее, если вы не можете не играть», — заявил Умаров в ролике, опубликованном на его странице в Instagram. По мнению министра, слова Сокурова могут навредить стране. «Какую дьявольскую роль вы играете, когда Россия еле-еле пытается удержать собственную государственность?» — обратился к режиссеру чиновник.

По его словам, Рамзан и Ахмат Кадыровы достойны присвоенных званий. «Благодаря им около 10 тысяч молодых вернулись к мирной жизни и не продолжали убивать русских солдат», — отметил Умаров.

Ранее Сокуров во время заседания Совета по правам человека под председательством главы государства предложил переосмыслить статус звания Героя России, сообщала «Национальная служба новостей». Он заявил о несправедливости того, что погибшие солдаты российской армии, участвовавшие в Чеченской войне, «носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы».

Владимир Путин возразил тем, что необходимо учитывать последовавшие за военным конфликтом заслуги людей перед государством. А глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился высказываниями режиссера и заявил о том, что из-за таких, как Сокуров, на Россию регулярно накладывают различные санкции. Сокуров ответил, что не обращает внимание на критику в свой адрес со стороны Кадырова, так как обращался к Путину.