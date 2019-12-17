В Госдуме захотели запретить россиянам курить в коммуналках

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает курение в общих помещениях коммунальных квартир. По мнению авторов закона, данная мера защитит права некурящих жильцов.
«Законопроектом предлагается устранение законодательного пробела в части защиты прав некурящих граждан», — сообщает
Авторы законопроекта хотят запретить курить на кухнях, в коридорах и туалетах и напоминают, что в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов употребление табачных изделий уже незаконно. Ранее правительство РФ запретило курить и использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир.