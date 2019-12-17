В Госдуме захотели запретить россиянам курить в коммуналках

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Дом по ул. Ставропольская 1 , который экстренно расселяют. Тюмень, общежитие, старье, кухня, ставропольская 1, общая кухня, тазики
Авторы инициативы хотят оградить от воздействия табачного дыма некурящих жителей коммунальных квартирФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает курение в общих помещениях коммунальных квартир. По мнению авторов закона, данная мера защитит права некурящих жильцов.

«Законопроектом предлагается устранение законодательного пробела в части защиты прав некурящих граждан», — сообщает RNS со ссылкой на пояснительную записку к документу. Отмечается, что сейчас женщины, дети и старики, проживающие в коммуналках, круглосуточно вдыхают табачный дым, что наносит непоправимый вред здоровью.

Авторы законопроекта хотят запретить курить на кухнях, в коридорах и туалетах и напоминают, что в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов употребление табачных изделий уже незаконно. Ранее правительство РФ запретило курить и использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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